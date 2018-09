Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geschiedenis in bordvorm terug in Terborg Foto: REGIO8

TERBORG - Het gedicht ‘Mijn Achterhoek’ van woordkunstenaar Jan Steen bij de kasteelmuur in Terborg is het negende plakkaat van het bordenproject van Terborgs Belang. De geschiedenis van het stadje komt door de borden steeds meer terug in het straatbeeld.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Mensen die voor Terborg bekend zijn geweest door het werk dat ze hebben gedaan', zo schetst Els Bakker van Terborgs Belang de groep mensen die een bord krijgt in het stadje. Ook immaterieel erfgoed als het vogelschieten en panden als de voormalige trommelslager Miggelbrink zijn inmiddels vereeuwigd. Tientallen belangstellenden waren zaterdag getuige van de onthulling van het bord met het gedicht van Jan Steen. 'Ik vond het prachtig, ik heb hier zo lang naar verlangd', vertelt initiatiefnemer Gerrie te Pas-Stoltenborgh, zij drong bij het Terborgs Belang aan op plaatsing van het bord. 'Dat ik het samen met Terborgs Belang heb gerealiseerd vind ik prachtig. Ik en Jan (Steen red.) waren allebei Achterhoek-fan en we hebben jaren samen gezongen. Dat was altijd heerlijk.'



Onder het publiek waren ook familieleden van de inmiddels overleden Jan Steen. 'Als kinderen hebben we mijn vader meegemaakt en gezien wat hij gedaan heeft', vertelt zoon Ruud Steen over de werkzaamheden van zijn vader als dichter. 'Dat heeft voor mensen heel veel betekenis gehad, maar dat besef je niet zo erg als kind. Tot dit moment, dat je ineens merkt dat het nog steeds leeft en zo nadrukkelijk dat er behoefte is om dat te vereeuwigen. Dat vind ik echt heel bijzonder.'