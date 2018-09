Willemstunnel tijdelijk afgesloten

ARNHEM - De Willemstunnel in het centrum van Arnhem is woensdagavond en woensdagnacht tijdelijk voor al het verkeer afgesloten. Er wordt aan de weg gewerkt.

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Willemstunnel twee avonden en nachten voor al het verkeer afgesloten. De tunnel is ook dicht op maandag 17 september.

De Willemstunnel was vanwege werkzaamheden in augustus ook al een tijd afgesloten.

Nieuw asfalt

Om de bestaande rijbanen vanuit de Willemstunnel goed aan te laten sluiten op de nieuwe verkeerssituatie op het Roermondsplein moet het asfalt worden aangepast. Om de overlast te beperken en om veilig te kunnen werken worden deze werkzaamheden in de avond en nacht uitgevoerd. Zo meldt de gemeente Arnhem op haar website.

De tunnel gaat telkens dicht om 21.00 uur 's avonds en gaat de andere ochtend om 5.00 uur weer open. Het freeswerk zal tussen 21:00 en 23:00 uur worden uitgevoerd om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Omleidingen

Vanuit het centrum wordt het verkeer net voor de Willemstunnel via het Willemsplein weer naar het begin van Roermondsplein geleid. Men rijdt dus 'boven langs' in plaats van door de Willemstunnel.

Vanuit Oosterbeek, de Nelson Mandelabrug en de Weerdjesstraat komt het verkeer via de huidige route over het Roermondsplein en via het Nieuwe Plein op het Willemsplein. Deze situatie is dus ongewijzigd.

