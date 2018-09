Deel dit artikel:













Man uit Harderwijk rijdt in water en overlijdt Foto: GinoPress

ZEEWOLDE - Een 38-jarige man uit Harderwijk is woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk in Zeewolde. Zijn bedrijfsbus raakte van de Gooiseweg en kwam in het water terecht.

Een traumahelikopter werd ingezet om bij de hulpverlening te helpen, maar dat mocht niet meer baten. Duikers hebben in het water gezocht naar eventuele andere slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is nog tot na de avondspits afgesloten in de richting van Zeewolde naar Dronten.