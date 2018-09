Steun voor motie om te stoppen met PlusOV

APELDOORN - Het plan van oppositiepartij ChristenUnie om te stoppen met PlusOV krijgt toch bijval in de Apeldoornse politiek. Woensdag diende de ChristenUnie met steun van oppositiepartijen PvdA, SP en 50Plus een motie in.

In de motie wordt het college gevraagd de overeenkomst met PlusOV op te zeggen en op zoek te gaan naar een nieuwe vervoersregeling. De raad wil dat het college voor het einde van dit jaar met een nieuw voorstel komt.

PlusOV voert de regie over het vervoer van zo'n 1400 leerlingen plus cliënten van de dagbesteding in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Heerde, Voorst, Zutphen, Hattem en Deventer.

'Opnieuw ernstige problemen'

Volgens de ChristenUnie laat de start van het schooljaar opnieuw ernstige problemen met leerlingenvervoer zien. 'Hierdoor ervaren met een zorgvraag voor kinderen veel stress. Dit gevoel kan worden weggenomen wanneer ouders en kinderen zo snel mogelijk weten waar zij aan toe zijn.'

Daarnaast zouden gedupeerde ouders geen klachten meer indienen, omdat in de afgelopen drie schooljaren geen verbetering hebben gezien. Dit maakt het aantal klachten onbetrouwbaar en de raad kan haar controlerende taak hierdoor niet meer uitvoeren.

'Geen alternatief wondermiddel'

Omroep Gelderland sprak dinsdag met collegepartijen CDA, D66 en GroenLinks over de OVPlus kwestie. Deze partijen lieten weten de oproep van de ChristenUnie te vroeg te vinden. 'Voorbarig' en 'wat is het alternatief', klonk het.

Op donderdag 20 september wordt de motie in de gemeenteraad besproken. Gemeenten moeten voor het einde van dit jaar beslissen of ze door willen gaan met PlusOV, de Apeldoornse oppositie heeft haar keuze al gemaakt.

Vorig jaar deed Omroep Gelderland uitgebreid onderzoek naar het speciaal vervoer in onze regio. Bekijk hier ons dossier over het speciaal vervoer.

Zie ook: