Twee politiemedewerkers ontslagen vanwege gesjoemel

De leiding van de politie Oost Nederland heeft een medewerker uit de eenheid ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. De medewerker werd ervan verdacht dat hij bewust zijn urenverantwoording verkeerd heeft vastgelegd in het registratiesysteem.

Een onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten bevestigde dit, waarna de politieleiding besloot om hem te ontslaan. Hij was al sinds december 2017 buiten functie gesteld.



Bijna gelijktijdig werd nog een politiemedewerker in Oost-Nederland ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. De twee zaken hebben geen verband met elkaar en de medewerkers waren werkzaam in verschillende basisteams.