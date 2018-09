Prestigieus golftoernooi neemt afscheid van Spijk

SPIJK GEM LINGEWAAL - Voor het derde jaar op rij gaat in Spijk donderdag het KLM Open van start. Het is het enige golftoernooi in ons land dat deel uitmaakt van de Europese Tour. Volgend jaar bestaat het KLM Open precies 100 jaar. Het toernooi wordt dan onder de rook van Schiphol gespeeld.

Topgolfers als Lee Westwood en Angel Cabrera strijden dit jaar om de winst op golfbaan The Dutch in het Lingewaalse Spijk. Fransman Romain Wattel verdedigt zijn KLM Open-titel van vorig jaar. Het toernooi verkast elke drie jaar naar een andere plek in Nederland, daarom is het toernooi dit jaar voor het laatst in Spijk.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Daan Slooter van de KLM Open:

Blessure Joost Luiten

De Nederlander Joost Luiten moet het prestigieuze toernooi dit jaar aan zich voorbij laten gaan. Eind juli is de tweevoudig winnaar geopereerd aan zijn linkerpols. Van die ingreep is hij nog niet voldoende hersteld.

Het evenement is goed voor de lokale economie. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) becijferde dat het KLM Open de regio vorig jaar €356.000,- opleverde. Bovendien bevordert het golftoernooi het toerisme in de regio. Zo sprak vorig jaar ruim 40 procent van de ondervraagde bezoekers de intentie uit om de regio opnieuw te bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden.

Net als vorig jaar richt de gemeente Lingewaal samen met omliggende gemeenten een stand in op het evenemententerrein, waar de regio zichzelf presenteert. Ook kunnen bezoekers golfclinics volgen en is er voor de jeugd een funpark. Het KLM Open trok in 2017 ruim 26.000 bezoekers.