Zanger Koos Alberts weer wakker

HARDERWIJK - Zanger Koos Alberts is weer wakker en kan zelfstandig ademen. Dat meldt zijn vrouw Joke op de site van de zanger uit Harderwijk.

Alberts heeft vorige week een zware operatie ondergaan. Hij werd sindsdien in een kunstmatig coma gehouden en lag aan de beademing. Volgens zijn vrouw blijft hij wel op de intensive care omdat de toestand van de zanger nog steeds zorgelijk is: 'Hij is erg verzwakt en er zijn nog steeds complicaties die hij moet overwinnen.'

In het bericht op de site bedankt Joke iedereen voor de 'overweldigende reacties en blijken van medeleven die we op allerlei manieren binnen krijgen.'

Zware operatie

Alberts ligt sinds eind augustus in het Medisch Spectrum Twente in Enschede vanwege kanker in zijn blaas, die inmiddels operatief verwijderd is.

