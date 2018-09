Initiatiefnemer Patryk Wesseling wil graag een 'BuurtAED'

EDE - Het zou maar gebeuren dat er iemand op straat een hartstilstand krijgt. U kunt direct reageren door 112 te bellen maar dan zijn er meestal een aantal minuten te overbruggen. In zo’n geval biedt een AED-apparaat uitkomst.

Sparen voor BuurtAED

Initiatiefnemer Patryk Wesseling is daarom aan het sparen voor een BuurtAED. Patryk heeft 2681 euro nodig om dit te bewerkstelligen. Bekijk het item van EDE TV Nieuws om erachter te komen waarom een AED in de buurt zo belangrijk is.

U kunt Patryk Wesseling helpen door hier te doneren.