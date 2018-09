Winnend verkeersbord onthuld bij school in Elburg

ELBURG - Tijdens de regionale verkeersquiz voor scholen eind april maakte het team van het Oostenlicht in Elburg het winnende verkeersbord.

De opdracht was; maak een verkeersbord over het mobielgebruik op de fiets. Het team, bestaande uit Lennart van de Weide, Jort van de Grift, Carolien Smit, Robin de Bond, Rianka Verhoef en Evelien Visch. Het verkeersbord die zij maakten, is op 12 september onthuld bij het Oostenlicht. Het gebeurde in het bijzijn van wethouder Henk Wessel en docent Hans Steenbeek.

'Het was niet moeilijk om te ontwerpen, we hadden veel ideeën', vertelt Evelien Visch, één van de teamleden. 'Het eindresultaat is mooi geworden, ook dankzij klasgenoten en docenten die hebben geholpen' vervolgt ze. D

Dat het mobielgebruik op de fiets aangepakt moet worden, is iedereen het mee eens. 'Er komen ruim 600 mensen in het verkeer om waarvan de helft fietsongevallen zijn. 1 op de 5 fietsongevallen gebeuren door mobielgebruik', aldus Henk Wessel, die zich zorgen maakt hierover.

'Er moeten meer mobiel-borden komen in Nederland, want ik schrik echt van de cijfers die de wethouder genoemd heeft', reageert Evelien Visch hierop. Het bord bij het Oostenlicht is in ieder geval een goed begin.