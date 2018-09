Boekpresentatie 'De voedselcommissaris'

OOSTERBEEK - .

Donderdag 20 september: boeklancering De voedselcommissaris

'De voedselcommissaris' van Kees Tukker is een indringende reconstructie van de dilemma’s in het leven en werk van een topambtenaar tijdens de Tweede Wereldoorlog, met een voorwoord van Ad van Liempt. Jan Groen Tukker hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden onderduikers aan eten, maar had tegelijkertijd de nazi’s nodig om zijn provinciale organisatie van voedselopslag en -distributie vrij te houden van Duitse inmenging en NSB-invloeden.

zie artikel over Jan Groen Tukker op deze site.

18.30 uur Inloop

19.00 uur Introductie Ad van Liempt

19.15 uur Lezing Kees Tukker

20.00 uur Gelegenheid om een gesigneerd exemplaar van De voedselcommissaris te kopen en om de tentoonstelling Het Netwerk te bekijken

21.30 uur Einde



Voor meer info klik hier.