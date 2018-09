Berkelland wil kluslening voor gedateerde koopwoningen

BORCULO - De gemeente Berkelland wil een kluswoninglening invoeren. Met de lening van maximaal 40.000 euro kunnen huidige of toekomstige huiseigenaren hun huis verbouwen en aanpassen naar 'de eisen van deze tijd'.

De gemeente hoopt hiermee een impuls te geven aan de woningmarkt. Volgens het college zijn veel vrijkomende koopwoningen gedateerd en voldoen deze niet aan de kwaliteitseisen van kopers. Wat volgens het college ook niet helpt, is dat de regels voor het verkrijgen van een hypotheek de afgelopen jaren strenger zijn geworden.

'Kwaliteit is de kern van ons woonbeleid. Met deze lening bieden we mensen een mogelijkheid hier weer in te investeren', aldus verantwoordelijk wethouder Patricia Hoytink-Roubos.

Raad beslist in oktober

Inwoners die een verouderde woning kopen, kunnen ook gebruik maken van de kluslening. Dit bedrag is volgens de gemeente in lijn met de gemiddelde kosten om een gedateerde woning op te knappen.

Naast de kluswoninglening kent Berkelland al de starterslening, blijverslening en de asbestlening. De gemeenteraad beslist in oktober over het voorstel van het college. Andere gemeentes hebben al langer een kluswoninglening, de gemeente Bronckhorst was de eerste met zo'n lening.

