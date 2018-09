Deel dit artikel:













Moeder en kind naar ziekenhuis na aanrijding met veegwagen Foto: GinoPress

NIJMEGEN - Een auto met daarin een moeder en kind is woensdag in aanrijding gekomen met een veegwagen. Dat gebeurde op de Van Rosenburgweg in Nijmegen.

De vrouw en haar kind zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend.