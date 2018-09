Pieter Pieltjes vertrekt bij Present Nunspeet

NUNSPEET - Pieter Pieltjes, jarenlang een bekend gezicht binnen het bestuur van Present Nunspeet, vertrekt. Het bestuur heeft afscheid van hem genomen, maar kan ook al twee nieuwe bestuursleden verwelkomen, Lambert Lankman en Ilse van 't Hul.

Vanaf het begin van de oprichting was Pieter Pieltjes betrokken bij het werk van Present Nunspeet. Een maand na de officiële oprichting in 2010 is hij bestuurslid geworden. Hij heeft altijd de functie van secretaris bekleed.

Het besturen van een organisatie vond hij heel leuk, maar het feitelijke werk van Present vond hij eigenlijk nog veel leuker, namelijk: mensen helpen om hun vrijwilligerstijd op een goede manier in te zetten. En dat past precies bij de missie van Present. Present wil 'een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'. Dit met de bedoeling dat steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Een project dat Pieter erg is bijgebleven, sluit hier naadloos bij aan. Hij stak daarbij zelf als vrijwilliger de handen uit de mouwen. De groep vrijwilligers ging bij een hulpontvanger aan het werk om een tuin op te knappen, die verwaarloosd was. Terwijl de groep aan het werk was, kwam de buurman even kijken en een praatje maken. De buurman bood vervolgens spontaan aan om voortaan de heg van de hulpontvanger te snoeien als het daarvoor tijd was. Daarmee werd de hulp van Present voor deze werkzaamheden bij deze hulpontvanger overbodig! Het doel van Present was in dit geval bereikt.

Voor wie, net als Pieter, ook wil bijdragen aan het bereiken van dit doel in de samenleving van Nunspeet, is er de mogelijkheid om ook mee te doen aan het uitvoeren van een project. Je kan daarbij je eigen wensen aangeven om te doen wat jij leuk vindt. Samen met Marleen Kragt, de coördinator wordt er dan gezocht naar een geschikte mogelijkheid daarvoor. Enthousiast geworden?

Geef je dan op door een mail te sturen naar info@presentnunspeet.nl of bel 06-46110116. Zie voor meer informatie over Present Nunspeet op www.stichtingpresent.nl/nunspeet.