D66'er Stephan Nijenhuis wil dat Muur van Mussert educatieve context krijgt

LUNTEREN - Het recentelijk aangewezen rijksmonument de Muur van Mussert in Lunteren zorgde vorig jaar nog voor de nodige discussie. Moest hij blijven staan of niet?

De muur maakt veel emotie los bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Stephan Nijenhuis van D66 wil dat het rijksmonument ook een plaats van educatie wordt en roept de gemeente Ede op een educatieve context te geven aan de Muur van Mussert. Het is volgens Nijenhuis een belangrijk deel van de geschiedenis. In een gesprek gesprek met EDE TV Nieuws licht hij toe waarom hij zo graag wil dat er een educatieve functie bij de muur gecreëerd wordt.

Kennis over monument belangrijk

Het openstellen en kennis hebben van het monument is belangrijk, zei Jan Kijlstra van Stichting Educatief Centrum De Goudsberg eerder bij Omroep Gelderland. 'Als je iets leert over de oorlog, gaat het al snel over de verzetshelden, maar in Nederland begon het met de Muur van Mussert. Dat vergeten velen.'



Veel bezoekers



De openstelling van de de Muur van Mussert zorgde zaterdag 8 september voor een grote bezoekersstroom. 1500 mensen bekeken de omstreden muur tijdens de Open Monumentendag.