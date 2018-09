Welke Tineke en Jetty zijn in de jaren '70 lid geweest van Werkgroep Frankrijk?

.

Ik ben bezig een reünie te organiseren van de Werkgroep Frankrijk. Wij waren jongeren tussen de 16 en 30 die in de zomervakantie bij Nederlandse pastoors in Frankrijk gingen werken, dit waren de meest uiteenlopende klussen; Van het opknappen van kerken tot het weer netjes maken van de pastorie de werkzaamheden bestonden voornamelijk uit behangen schilderen en het weer netjes maken van de pastorie. De werkgroep Frankrijk is ontstaan uit de scoutinggroep ST bonifatiusgroep Arnhem de Rowan afd 93

Van 1965 tot 1975 is de groep onder Rowans 93 naar Frankrijk gegaan, vanaf 1976 is het losgemaakt van scouting en zijn ze als werkgroep Frankrijk verder gegaan, dit met als reden dat er ook meisjes meekonden naar Frankrijk met deze werkvakanties.

De Werkgroep Frankrijk is al die jaren naar Frankrijk gegaan onder de vlag van de Stichting jongerenwerkvakanties Arnhem en omstreken.

Nu zoek ik nog 2 dames uit de jaren 1975-1976:

Eerste dame:

Tineke Stuart was toen 1975-1976) woonachtig in Arnhem

Lawick V pabststraat 125

Arnhem (tegenover Diaconessenhuis)

Is meegeweest in 1975 naar Tournecoup bij Abbe Hofland en 1976 Echevis bij abbe Rieter

Tweede dame:

Jetty van schaik Was toen 1976 woonachtig in

Rietganssingel 51 Velp

Is meegeweest naar Echevis 1976 bij abbe Rieter

Wie kan Erik helpen bij zijn zoektocht? Reageren kan hieronder!