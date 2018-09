Actiegroepen Veluwe naar provinciehuis om Lelystad Airport

ARNHEM - Actiegroepen uit Ede, Oene, Klarenbeek, Epe en Wageningen willen dat er nieuw onderzoek komt naar welke gevolgen de overvliegende vliegtuigen van en naar Lelystad Airport hebben op het milieu. De actiegroepen spreken vanavond in Arnhem in bij Provinciale Staten om te protesteren tegen de laagvliegroutes boven de Veluwe.

De actiegroepen maken zich zorgen, omdat vorige week bekend werd dat overlast van laagvliegende vliegtuigen mogelijk langer gaat duren. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had eerder toegezegd dat de overlast maximaal drie jaar zou duren, maar lijkt daar nu op terug te komen.

'Gelderland moet zich opstellen als Overijssel'

Lelystad Airport moet in 2020 open gaan. De herindeling van het luchtruim, wat er voor moet zorgen dat de overlast minder wordt, is dan nog niet klaar. Die stond gepland voor 2023. 'Drie jaar overlast is geen garantie, en het is heel waarschijnlijk dat het veel langer gaat duren, zegt Jaap Kloosterziel van Stichting Red de Veluwe. 'Gelderland moet zich opstellen zoals Overijssel: eerst een herindeling van het luchtruim en pas daarna openstelling van Lelystad Airport'.

Gedeputeerde Josan Meijers stelde vorige week dat meer dan drie jaar overlast niet acceptabel is. Volgens Stichting Red de Veluwe is de vraag hoe dat dan moet worden afgedwongen. 'De vraag is hoe de Gedeputeerde die drie jaar voor zich ziet. Wil ze het vliegveld alsnog sluiten als blijkt dat de herindeling toch niet op tijd af is?', stelt Red de Veluwe.

Gevolgen gezondheid en risico op ongelukken?

En ondertussen wordt ook steeds duidelijker dat de Milieu Effect Rapportage voor de nieuwe routes voor Lelystad Airport niet meer houdbaar is, zegt Stichting Red de Veluwe en daarom moet er een nieuwe MER komen. 'Er is gerekend met een veel te lage geluidsbelasting, de effecten op de werkgelegenheid zijn volstrekt onvoldoende in beeld gebracht, gevolgen voor de gezondheid ontbreken, risico’s op ongelukken zijn gebrekkig geanalyseerd en de gevolgen van alle uitstoot voor de kwetsbare Veluwse natuur zijn onderbelicht gebleven', stellen de actiegroepen.

Deze woensdagavond voeren leden van Provinciale Staten een debat over het aangescherpte standpunt van de provincie over vliegveld Lelystad. Het nieuwe standpunt is: maximaal drie jaar laagvliegroutes.