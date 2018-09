Deel dit artikel:













Dode Apeldoorn niet door misdrijf om het leven gekomen Foto: Roland Heitink

APELDOORN - De dode die dinsdagmiddag op de Stoomwezenstraat in Apeldoorn is gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen.

Dat heeft de politie woensdagochtend bekend gemaakt. Volgens de politie is de persoon ter plaatse overleden. Zie ook: Lichaam aangetroffen op straat in Apeldoorn, politie doet onderzoek