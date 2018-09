Politie pakt fietsdiefstal in Doetinchem aan

DOETINCHEM - De politie hoopt de dalende lijn in fietsdiefstallen in de regio Achterhoek-West door te trekken. Om het publiek extra te informeren over de risico’s van fietsdiefstal en met name de diefstal van accu’s, werd een preventiemiddag georganiseerd op het Simonsplein in Doetinchem.

'We willen met deze actie aan de voorkant van het proces gaan zitten', aldus projectleider Matthijs Brockotter. 'We instrueren en maken mensen ervan bewust om zelf fietsendiefstallen te voorkomen.'

De actie werd mede georganiseerd omdat de politie merkt dat fietsaccu’s steeds populairder worden onder dieven. Passanten werden gewezen op het belang van een goed fietsslot en registratie van het rijwiel. 'We willen een stijging voorkomen', aldus Brockotter. 'Vandaar dat we deze actie georganiseerd hebben. We willen mensen bewust maken dat ze op hun accu moeten letten en dat ze hun fiets goed op slot moeten zetten.'



Ondanks een door de politie waargenomen stijging in het aantal gestolen accu’s, is het aantal fietsdiefstallen in Achterhoek-West over het algemeen gedaald. 'In de afgelopen jaren dat wij bezig zijn merken we dat de cijfers aan het dalen zijn', concludeert ook Sudish Debisarun van het Fietsdiefstal Preventieteam. Dat blijkt onder meer uit cijfers van de politie. Waar er in 2016 in Doetinchem 240 fietsen werden gestolen, waren dat er afgelopen jaar 170 en dit jaar tot nu toe slechts zeven. De meeste fietsen worden gestolen in het stadscentrum en bij het centraal station.



Diefstallen voorkomen

Brockotter heeft er een hard hoofd in dat het probleem van fietsendiefstal in Nederland ooit helemaal verholpen wordt. 'Het blijft toch een lucratieve business, maar daarom proberen we mensen bewust te maken om hun fiets op de juiste manier op slot te zetten om toch diefstallen te voorkomen.' De politie wil in de toekomst ook in de gemeenten Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek soortgelijke voorlichtingen geven.