Tiny Houses in Tiel komen er niet Foto: RegioTV Tiel

TIEL - De Tiny Houses in Tiel gaan niet door, laat wethouder Brink weten. Tiny Houses is een concept dat uit Amerika over is komen waaien. Vanuit de gedachte minder, minder, minder in plaats van meer, meer, meer zijn het woningen, vaak op wielen, op kleine schaal die zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

In het begin van dit jaar lekte uit dat de Tielse beweging het had voorzien op een klein eilandje bij de Vurenlaan. Bewoners kwamen daartegen in opstand. De gemeente heeft vervolgens gekeken naar een aantal geschikte locaties in de stad, waarvan de laatst overgebleven plek onlangs is afgevallen.