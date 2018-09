Deel dit artikel:













Brand verwoest woning in Culemborg Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

CULEMBORG - In Culemborg is in de vroege woensdagochtend een huis afgebrand. De bewoners konden het pand op tijd verlaten.

De brand in de woning met achterhuis aan de Hamseweg in Culemborg werd rond 4.30 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde stond het huis al volledig in brand. Het huis stond te koop.