Verzet groeit tegen nieuwe ondergrondse vuilcontainers Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Het besluit om in Tiel net als in het hele Rivierengebied komend jaar ondergrondse vuilcontainers te plaatsen is nog maar net genomen, maar nu al is er een haard van protest.

Nico Maat uit de nieuwbouwwijk Passewaay krijgt een container recht voor zijn huis. Hij is boos dat bewoners niet eerder bij de plannen betrokken zijn en er zijn volgens Maat ook betere plekken te bedenken. De AVRI had volgens hem de bevolking meer moeten betrekken om een gedragen besluit te krijgen. Verslaggever Ton Arbouw over de afvalcontainers in Tiel: Restafval moet worden teruggedrongen In het Rivierengebied haalt de AVRI vanaf begin volgend jaar het restafval op uit ondergrondse containers. Bewoners moeten zelf met hun restafval naar de container en afrekenen met een pasje. De AVRI doet dit om de mensen te stimuleren om het afval nog beter te gaan scheiden. Nico Maat is net als de gemeente Tiel bang dat er meer zwerfvuil rond de containers komt of mensen vuil op nog andere plekken lozen. De gemeente Tiel is hier zelf ook niet gerust op en nam daarom pas onder grote druk onlangs het besluit om mee te werken. Nog inspraak mogelijk Nico Maat roept zijn buurtbewoners op protest aan te tekenen. Maat is tegen het nieuwe systeem op zich, maar ziet, nu de plannen toch doorgaan, de containers liever langs de rondweg Passewaay komen. Ook dan hoeven mensen niet ver te lopen, zegt hij. De AVRI heeft eerder laten weten dat er nog inspraak mogelijk is en dat een omstreden locatie desnoods slechts een tijdelijke voorziening krijgt. Nico Maat is er niet gerust op dat er nog echt naar de bewoners geluisterd zal worden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52