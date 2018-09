Deel dit artikel:













'Barnevelds bedrijf overtreedt regels: kunstgrasvelden opgestapeld in plaats van gerecycled' Foto: ANP

BARNEVELD - Er zijn grote problemen met de recycling van kunstgrasvelden. De velden liggen torenhoog opgestapeld op bedrijfsterreinen, zonder de juiste vergunning. Afvalverwerker Vink in Barneveld is al een jaar in overtreding, zo blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. Vink is één van de twee bedrijven in ons land die zich bezighoudt met de recycling van de velden.

Gemeenten in Nederland betalen tussen de 10.000 en 20.000 euro voor de verwerking en recycling van een kunstgrasveld. Alleen de velden worden niet gerecycled, maar torenhoog opgeslagen. Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Roelof Bosma van ZEMBLA: Provincie handhaaft niet De provincie gedoogt de situatie echter, zo blijkt uit een brief eind juni aan Vink, omdat ingrijpen 'de continuïteit van het afvalproces in gevaar brengt en de bedrijfsbelangen van Vink aanmerkelijk schaadt'. Gedeputeerde Conny Bieze tegenover ZEMBLA: 'Vink heeft een maatschappelijke functie. Waar moeten we anders met het afval naar toe?' Overtredingen tijdelijk Vink laat ZEMBLA weten dat de overtredingen tijdelijk waren of gebaseerd op een misverstand. Ook zou de verwerkingscapaciteit sinds kort zijn uitgebreid.