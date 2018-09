Deel dit artikel:













Man (27) verongelukt in Dodewaard Foto: Persbureau Heitink

DODEWAARD - Op de Welysestraat in Dodewaard is dinsdagavond een 27-jarige man verongelukt. De inwoner van Dodewaard is door onbekende reden tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben alles afgeschermd.

Het ongeval gebeurde even na 19.00 uur in het buitengebied tussen Wely en Dodewaard. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52