Burgemeester van Rozendaal zwaait bijna af: 'Ik blijf hier zeker wonen'

ROZENDAAL - Na bijna tien jaar zit het er bijna op. Jan Hendrik Klein Molekamp is bezig aan zijn laatste maanden als burgemeester van Rozendaal. Per 1 februari 2019 zwaait hij af, omdat hij die maand 70 jaar wordt.

Een gesprek met de burgemeester van de kleinste gemeente van Gelderland in zijn laatste maanden in functie.

Vind u het jammer dat u straks geen burgemeester meer bent?

'Ik heb het tot nu toe met heel veel plezier gedaan, dat doe ik nog steeds en dat zal ik ook blijven doen tot het erop zit. Aan de andere kant: na 10 jaar is het ook goed dat Rozendaal een andere burgemeester krijgt, met een andere stijl en met alles wat daarbij komt. En ja, ik stop omdat de wet het mij voorschrijft, hè. Op zichzelf vind ik de taken en de invulling die ik daaraan mag geven heel leuk.'

Wat gaat u straks doen, als het voorbij is?

'Nou, veel mensen die met pensioen gaan gaan golfen! Misschien moet ik dat maar doen. Maar nee, ik vind werken en besturen erg leuk. Aan de andere kant vind ik het ook heerlijk om te reizen en meer sociale contacten op te doen. Ik kijk hoe het leven loopt en wat voor leuke dingen ik ga doen.'

De gemeente is inmiddels bezig met zijn de opvolging van Klein Molekamp. De sluiting van de sollicitatietermijn was een week geleden en 47 kandidaten hebben belangstelling getoond voor de rol van eerste burger. De loco-commissaris van de Koning in Gelderland is nu aan zet. Hij gaat in nauwe samenwerking met de vertrouwenscommissie aan de slag met de binnengekomen sollicitanten.

Bent u ook in voor een rol als waarnemend burgemeester elders?

'Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Het zou kunnen, het moet dan iets zijn waarvan ik zeg: daar ben ik de aangewezen kandidaat voor. De commissaris van de Koning moet in dat geval zeggen: 'We hebben jou echt nodig'. Ik denk dat andere mensen het ook mogen doen. Tenzij ze echt specifiek mij nodig denken te hebben.'

Wat zult u het meest missen in uw rol als burgemeester?

'Ik denk toch de contacten die je in je werk opdoet. Zowel onder collega's als onder de bevolking. Ik heb altijd erg genoten van de rol van burgervader. De komende tijd zal ik toch terughoudender moeten zijn. Ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen.'

Blijft u wel in Rozendaal wonen?

'Ja, dat is zeker. Bij mijn aantreden in 2009 zei ik al direct dat dit mijn eerste en laatste post als burgemeester zou zijn. Ik wil blijven wonen waar ik woon.'

Wat zult u niet missen aan de rol van burgemeester?

(Is even stil). 'Ach, je hebt altijd kleine irritaties. Wanneer je veel bestuurlijke ervaring hebt opgedaan, zie je soms graag dat processen sneller gaan dan ze werkelijk verlopen. Ik merk in dat kader dat het wel goed is dat ik stop. Met mijn Haagse ervaring ben ik soms wat ongeduldig.'

Hoe ziet uw ideale opvolger eruit voor Rozendaal?

'Ik denk wel dat het een type moet zijn die er tien jaar wil zitten. Ik heb heel duidelijk gezegd dat ze er goed aan doen iemand te kiezen die richting het einde van zijn carrière gaat. Iemand die midden in zijn carrière zit, vindt hier te weinig uitdagingen en te weinig problemen.'

'Er wordt geen groot winkelcentrum gebouwd, er liggen geen uitbreidingsplannen. Het moet iemand zijn die een beheerdersfunctie wil, iemand die graag burgervader is. Rozendaal is een kleine gemeente met een kleine ambtelijke staf. Het is typisch een rol voor iemand die het mooi vindt om dit aan het einde van zijn carrière te doen.'

