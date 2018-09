Deel dit artikel:













Wielrenner Wilco Kelderman maakt het niet waar in Vuelta: 'Ik ben ook maar een mens' Foto: ANP

BARNEVELD - Wielrenner Wilco Kelderman kon dinsdag geen hoofdrol spelen in de tweede tijdrit in de Vuelta. De Barnevelder eindigde op de zeventiende plek, op 1 minuut en veertig seconden van etappewinnaar Rohan Dennis uit Australië. Door zijn ploeg, Sunweb, werd vooraf de hoop uitgesproken dat Kelderman een gooi zou doen naar de zege in de tijdrit. Daar kwam niets van terecht.

In het algemeen klassement blijft Simon Yates op de eerste plaats staan. Kelderman is twaalfde in het klassement op zeven minuten en acht seconden van Yates. Het ziet er niet naar uit dat Kelderman de top tien van de Vuelta nog gaat halen. Hij heeft een achterstand van bijna tweeënhalve minuut op de nummer tien. 'Ik ben ook maar een mens' Kelderman tegenover de NOS: 'Ik heb alles gegeven. Het voelde niet heel slecht, maar er zit niet meer in. Ik denk dat het nu bergafwaarts gaat met mij. Het is jammer.' Hij vervolgt: 'Ik had hoger ingezet, heb keihard getraind. Als je ziet waar ik vandaan kom. Niemand weet hoe ik een paar weken geleden op de bank zat en wat ik heb doorstaan. Dat is een heel moeilijke periode geweest. Ik mag heel trots zijn dat ik hier nu al sta. Maar ik ben ook maar een mens.' In de Ronde van Spanje staat woensdag een rit op de programma, met de finish bergop.