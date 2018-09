Vijf voormalig militairen Schaarsbergen vervolgd voor misbruik

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt vijf voormalig militairen van Luchtmobiele Brigade op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Zij worden verdacht van jarenlange pesterijen, aanranding, mishandeling en seksueel misbruik van drie voormalige collega's.

De slachtoffers deden vorig jaar hun verhaal in De Volkskrant. Ze zeiden stelselmatig te zijn gekleineerd en vernederd. Eén van hen gaf aan dat er iedere ochtend over hem heen werd geplast en dat collega's hem dwongen drugs te gebruiken.

Twee andere militairen gaven aan dat ze tijdens een ontgroeningsritueel slachtoffer waren geworden van aanranding. Zij kregen een vinger in de kont gestopt. De daders zouden sergeanten en korporaals uit dezelfde eenheid in Schaarsbergen zijn.

De mensen die bij het onderzoek zijn betrokken, werden dinsdag geïnformeerd over het vervolgingsbesluit, aldus het OM. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor de militaire kamer van de Rechtbank Gelderland wordt gebracht.

Vijf man vrijuit

Oorspronkelijk waren tien militairen in beeld. Vijf van hen gaan vrijuit. Twee van de drie slachtoffers in de pest- en misbruikzaak in Schaarsbergen hebben een vergoeding gekregen van het ministerie van Defensie.

