Lichaam aangetroffen op straat in Apeldoorn, politie doet onderzoek

APELDOORN - Op de Stoomwezenstraat in Apeldoorn is een lichaam aangetroffen. Volgens de politie is de persoon ter plaatse overleden.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan of er sprake is van een misdrijf. Later meer. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52