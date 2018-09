Gelredag 6 oktober: Koetshuis kasteel Staverden

ERMELO - De herfst staat weer voor de deur en dus is het de hoogste tijd voor de eerste Gelredag van het najaar. En de Ridders nodigen u meteen uit voor een wel hele bijzondere: u krijgt een sneak preview van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Ridders van Gelre. En dat op een unieke locatie: het koetshuis van kasteel Staverden in Ermelo. Op zaterdag 6 oktober van 10 tot 12 uur. De toegang is als altijd gratis.

Maar er is meer: gidsen van Geldersch Landschap en Kasteelen zullen rondwandelingen over het bijzondere landgoed verzorgen. En de Ridders Bas Steman en René Arendsen zijn aanwezig om u een uitgebreide toelichting op de nieuwe tv-serie te geven. Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor een Meet & Greet met de heren Ridders.

Ook zal er een presentatie zijn over de unieke tentoonstelling over Maria van Gelre, later dit najaar in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Ridder René gaat in gesprek met conservator Yvette Driever van het museum over de expositie.

Het geheim van de vergeten hertogin

De Ridders van Gelre zijn terug. En hoe! Ridder Bas en ridder René gaan dit keer achter de dames aan, op een heuse queeste naar de ontrafeling van het Geheim van de Hertogin. Een geheim dat een bom zal leggen onder de Nederlandse Staat. De toekomst van ons vaderland ligt in handen van de ridders, want er is nog één kans, een laatste kans voor Gelre... De Ridders krijgen van een geheimzinnige vrouw een opdracht: “Volg het spoor van de hertoginnen, en ontrafel het geheim van de hertogin. De toekomst van ons vaderland ligt in jullie handen.” Hun zoektocht voert hen door alle uithoeken van ons hertogdom, en ver daarbuiten. Ze komen in Duitsland, België, Schotland en Frankrijk. Vanaf maandag 8 oktober volgen ze het spoor van de hertoginnen van Gelre.

Maar voor u dus al de kans om op 6 oktober die eerste aflevering te zien! Tussen 10 en 12 uur, in het koetshuis van Landgoed Staverden. Bezoekadres: Koetshuis kasteel Staverden, Uddelermeerweg 2, 3852 NV Ermelo.