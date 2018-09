Op een rij: 11 vragen en antwoorden over de wolf

Bij Omroep Gelderland hebben we deze week oog en oor voor wolven. Over deze diersoort bestaan veel misverstanden. Daarom zetten we wat wolvenfeiten op een rij.

Wonen er wolven in Nederland?

Nee. Er wonen officieel nog geen wolven in Nederland. Sinds 2015 zijn er wolven gezien. Dat gaat om meldingen waarvan met zekerheid is vastgesteld dat het om een wolf gaat en dit zijn vooral dieren uit Duitsland. Er zijn ook al eerder meldingen geweest in 2011 en 2013, maar daarvan is niet bewezen dat het wolven zijn. Wolvendeskundigen verwachten wel dat binnenkort de wolf zich in Nederland vestigt.

Hoe herken je een wolf?

Signalement:

- Vacht beige tot rossig bruin

- Geleidelijk overgaand in grijzige bovenkant, met een onduidelijk donker zadel

- Wit rondom de bek

- Lange, stevige poten

- Dik behaarde, naar beneden hangende rechte staart

- Spitse rechtopstaande, naar de top toe iets afgeronde oren

- Brede, krachtige kop, waardoor de oren verder uit elkaar staan dan bij een hond

- Rechte rug

Hoe oud wordt een wolf?

Ongeveer 10 jaar in het wild, 15-20 jaar in gevangenschap

Hoeveel jongen krijgt een wolf?

1 tot 8 jongen, afhankelijk van hoeveel voedsel er is

Waarom huilen wolven?

Wolven huilen om diverse redenen, bijvoorbeeld om andere wolven te waarschuwen dat andere dieren weg moeten blijven. Maar ook omdat wolven samen jagen en zo elkaar op de hoogte houden van de jacht. Een wolf kan ook huilen omdat hij eenzaam is en op zoek is naar andere wolven.

Wat eet een wolf?

Een wolf eet vooral reeën, edelherten en biggen van wilde zwijnen. Soms ook andere kleine dieren zoals muizen, konijnen en hazen en bevers. In geval van voedselschaarste ook aas. In Duitsland is bekend dat 2% van het voedsel bestaat uit vee, zoals schapen en kalveren.

Vallen wolven mensen aan?

Wolvenaanvallen op mensen komen incidenteel voor, maar er zijn geen recente voorbeelden in West-Europa in de afgelopen jaren sinds de terugkeer van de wolf. Er zijn wel voorbeeld uit het verleden, vooral uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Een deel daarvan kwam door hondsdolle wolven. En een deel door wolven die mensen als prooi zagen.

Eet een wolf echt schapen?

Ja, maar niet vaak. In Nederland zijn een aantal gevallen bekend waar een wolf schapen heeft gedood en opgegeten.

- Nederland: 133 gedode schapen door wolven in 2018

- Gelderland: 5 gedode schapen door wolven in 2018 (Juli 2018, Buren, 2 schapen, April 2018, Ruurlo, 3 schapen)

Hoe leeft een wolf?

Wolven leven meestal in een roedel wolven van 2 tot 10 dieren. Een roedel heeft een groot leefgebied van circa 250 vierkante kilometer. Daarbuiten leven rondzwervende jongvolwassen wolven.

Wat moet je doen als je een wolf tegenkomt?

De kans om in Nederland (of ergens anders in Europa) een wolf in het wild tegen te komen is heel erg klein. Mocht dat toch gebeuren, volg dan deze adviezen van Wolven in Nederland:

- respecteer de wolf

- neem langzaam afstand

- houd eventueel de hond aan de lijn

- als de wolf te dichtbij komt, luid spreken en gebaren maken

- loop de wolf niet achterna

- voer de wolf niet

Mag er op een wolf gejaagd worden?

Nee. De wolf is een Europees beschermd dier. Er zijn uitzonderingen: als een wolf teveel aan mensen went en te dichtbij komt, of als een wolf een gevaar vormt voor mensen dan kan het dier in uitzonderlijke gevallen bejaagd worden met een speciale vrijstelling.

