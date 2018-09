Leren van de Duitsers: hoe herken je een wolvendrol?

Het is de eerste keer dat er zo'n grote groep van Wolven in Nederland naar Duitsland gaat om kennis op te doen. De groep bezoekt de deelstaat Saksen-Anhalt, waar sinds 2008 wolven voorkomen. Het wolvenmonitoringscentrum van Saksen-Anhalt, dat in opdracht van de deelstaatregering de wolven in de gaten houdt, heeft in de loop der jaren veel kennis verzameld en dat komt de Nederlanders goed van pas.

Dit jaar alleen al zijn er bij Wolven in Nederland tot nu toe 1250 meldingen binnen gekomen van een mogelijk gesignaleerde wolf. De vrijwilligers moeten al die meldingen onderzoeken en nagaan of het inderdaad om een wolf gaat. Daarvoor is onderzoek nodig. En daarvoor zijn weer goed opgeleide vrijwilligers nodig.

De tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Te weinig kennis in Nederland

Glenn Lelieveld, van Wolven in Nederland: 'We merken dat op dit moment het kennisniveau nog wat achterloopt op wat nodig is. Vooral bij bijvoorbeeld consulenten van het Faunafonds BIJ12, boswachters, politiemeldkamers en toezichthouders van Rijkswaterstaat'. Volgens Lelieveld krijgt die laatste groep te maken met het onderwerp bij bijvoorbeeld wildaanrijdingen bij auto- en spoorwegen. 'Maar er is ook veel behoefte aan kennis vanuit de landbouwsector', zegt Lelieveld. 'Er wordt veel geroepen, maar de meeste veehouders vinden dat de wolf er ook gewoon bijhoort. Ze willen alleen steun bij het voorkomen van schade'.

Lees ook: Angst voor de wolf, is dat terecht?

De groep vrijwilligers bestaat vooral uit mensen die al in de natuur werken, zoals bijvoorbeeld boswachters. Maar niet alleen. In principe kan iedereen als vrijwilliger bij Wolven in Nederland aan de slag. In Duitsland leren ze sporen herkennen, maar er zijn ook lezingen over hoe het wolvenplan er in Duitsland uitziet.