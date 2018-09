Midas Dekkers: 'Een handjevol wolven doet wonderen'

Volgens Midas Dekkers woedt er al veertig jaar een felle discussie over de wolf. Eigenlijk sinds de introductie van ecoducten en van grote grazers op de Veluwe. Harm van de Veen, een van de grootste pleitbezorgers van de ecoducten en de grote grazers, pleitte ook voor de herintroductie van de wolf om het aantal grote grazers onder controle te houden. 'Als je dat niet doet, loopt het uit de hand. Dat hebben we gezien bij de Oostvaardersplassen, wat een puinhoop dat is', zegt Dekkers.

'De wolf en ik lachen in ons vuistje'

Maar tot nu toe was er veel verzet tegen de herintroductie van de wolf. 'We zijn er bang voor, want ze eten onze schaapjes op', zegt Dekkers. 'Maar terwijl wij delibereren of we de wolf al dan niet uitzetten, denkt dat beest 'ik wacht niet langer' en komt vervolgens gewoon binnenwandelen. En daar kan je niets aan doen, want het is een Europees beschermde diersoort. Zowel de wolf als ik lachen in ons vuistje'.

'Banger voor gewone honden'

Betekent dit dan dat we moeten oppassen op de Veluwe? Dekkers: 'Ik ben banger voor jagers, boswachters en gewone honden dan voor de wolf. Een hond is niets anders dan een wolf en daar lopen er sinds jaar en dag honderdduizenden van rond in Nederland. Er zijn meer schapen door honden doodgebeten dan dat er ooit door wolven gedood zullen worden.

Foto: Omroep Gelderland

Als alles goed gaat komen er hooguit enkele tientallen wolven in Nederland, verwacht Dekkers. Voor de natuur is dat goed nieuws. 'Als de wolf zich heeft gevestigd, dan hang ik persoonlijk de vlag uit', zegt hij. 'Een wolf kan veel beter zien wat zwakke en oude dieren zijn dan de jagers die het wild pretenderen te beheren'.

Overigens is lang niet iedereen het met Dekkers eens. Het Gelderse CDA liet eerder al weten bezorgd te zijn over de terugkeer van de wolf. Die zorgen worden gedeeld door verschillende schapenhouders in de grensstreek. Andere politieke partijen zijn juist wel enthousiast over de wolf. De Gelderse politiek wil dan ook een debat over de wolf.