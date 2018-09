Weg met die stenen! Studenten gaan voortuinen vergroenen

VELP - Je ziet het steeds meer. Een strakke tuin, met veel bestrating en nog maar weinig groen. Lekker weinig onderhoud en toch een mooi plekje om in de buitenlucht te vertoeven. Toch hebben al die betegelde tuintjes nogal wat nadelige gevolgen. Zeker met het veranderende klimaat, de steeds heftigere buien en de perioden van aanhoudende droogte is zo'n stenen tuintje juist funest. Daarom gaat een groep studenten bewoners in Velp helpen om hun tuin te vergroenen.

Doordat mensen in hun tuin veel voor bestrating kiezen, komt het voor dat na enorme hoosbuien het water niet goed weg kan lopen. Vaak zie je dan een laag water in de tuin staan en in sommige gevallen stroomt het water daardoor zelfs kelders en huizen binnen. Het zijn niet alleen dit soort praktische gevolgen van een stenen tuin, ook het leefgebied van allerlei nuttige dieren wordt hierdoor verkleind. Daarom is in 2015 Operatie Steenbreek ingevoerd. Veel gemeenten nemen al hun maatregelen en ook in de gemeente Rheden zitten ze niet stil.

Verslaggever Marc Loeven bij de actie:

Bang voor veel onderhoud

MBO-studenten van AERES gaan in dat kader aan de slag met het ontwerpen van groene tuinen in Velp-Zuid. Woensdag werd de kick-off van het project verricht en werden de studenten gekoppeld aan de bewoners die eigenlijk geen idee hebben hoe ze hun tuin kunnen vergroenen. 'Vaak zijn bewoners bang dat ze heel veel onderhoud aan zo'n groene tuin hebben, maar dat is echt een verkeerd beeld', vertelt Esmiralda van Lieshout van de gemeente Rheden.'De studenten zullen plannen gaan verzinnen en worden ook uitgedaagd om met gerecyclede materialen te werken.'

Het project in Velp komt voort uit de wijkschouw in 2017. Daarbij hebben buurtbewoners allerlei ruimtelijke verbeterpunten voor verzameld. Verwilderde en versteende tuinen werden daarbij veel genoemd. De verwachting is dat de ontwerpen in oktober aan de bewoners worden gepresenteerd.

Tips nodig om je eigen tuin duurzamer te maken? De studenten weten wel raad:



- Vang regenwater op

- Haal zoveel mogelijk tegels uit je tuin

- Ga moestuinieren

- Kies makkelijke planten

- Trek dieren naar je tuin

- Maak je dak groen