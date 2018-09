Deel dit artikel:













Dompel je onder in kunst en cultuur in het donker tijdens de Nijmeegse Kunstnacht Omroep Gelderland

ARNHEM - Zaterdag 22 september is het zover, dan is voor de achtste keer de Nijmeegse kunstnacht. Op meer dan twintig verschillende plekken in de stad en het Honig-complex zijn allerlei soorten kunst, lezingen, muziek en performances te beleven. Esther laat je vast een kunstwerk van zeepbellen, een dansperformance en virtual reality kunst zien.

Alle informatie over het programma van de Nijmeegse kunstnacht vind je hier.