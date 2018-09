Gelderse goede doelen krijgen bijdragen ANWB-fonds

HET HARDE - De Stichting Bio Kinderrevalidatie uit Arnhem, woonzorgcentrum Mariposa in ’t Harde en de Stichting Welzijn Barneveld ontvangen dit jaar bijdragen van het ANWB-fonds.

Er waren in totaal zes genomineerde projecten in Gelderland waarop door ANWB-leden gestemd kon worden. Dat heeft het ANWB-fonds bekendgemaakt.

• Het Bio Vakantieoord is een drempelloos vakantiepark voor gezinnen met een kind met een beperking. Dit park wil een aangepast bootcamp parcours realiseren. De Stichting krijgt de eerste prijs en ontvangt €5000.

• Het woonzorgcentrum Mariposa in ’t Harde wil de toestellen in de beweegtuin voor ouderen vernieuwen en een nieuw terras voor de huiskamer aanleggen. Het centrum krijgt de tweede prijs en ontvangt € 3750.

• De Stichting Welzijn Barneveld heeft plannen voor het delen van rolstoelen in die gemeenten. De Stichting krijg de derde prijs en ontvangt €2500.

Ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan van de ANWB heeft de bond een bedrag van €135.000 beschikbaar gesteld voor maatschappelijke projecten in Nederland. De projecten moesten een relatie hebben met één van de drie thema’s: duurzame mobiliteit, vrije tijd of verkeersveiligheid