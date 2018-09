Vleermuizenonderzoek in Lochem is niet voor softies

LOCHEM - In Lochem zitten wel 10 verschillende soorten vleermuizen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Eelerwoude dat deze zomer alle gemeentelijke bomen in het buitengebied van Lochem bestudeert. Het onderzoek in Lochem wordt beschouwd als pilot voor de rest van Nederland. Daarom krijgen ze hiervoor ook subsidie van de provincie.

De ecologen van Eelerwoude gaan vaak pas op pad als de meeste mensen gaan slapen. 'Het moet wel schemerig of donker zijn', zegt onderzoeker Gerard Lubbers. 'En in juni en juli is dat dan vaak pas na half 11.' Dan pas worden de vleermuizen actief.

Met zaklamp en batdetector

Het te onderzoeken gebied is 480 kilometer. Eerst gaan ze met een auto door de straten, daarna met de fiets en als het nodig is, soms ook nog te voet. Gewapend met zaklamp en batdetector struinen ze langs de oude bomen. Daarin zitten vaak veel holletjes waar de beestjes in gaan zitten. 'Doel van de pilot is ook om te kijken of dit een goede manier is om het hele gebied met vleermuizen in kaart te brengen.'

Verslaggever Lonneke Gerritsen telt vleermuizen:

De donkere nacht is niet voor softies

Ecoloog Vincent de Lenne vindt het meestal heerlijk om als iedereen slaapt buiten te zijn: 'Ja het is heel anders dan overdag en vaak zie je ook nog een boel andere dieren die je bij daglicht niet tegenkomt.' Maar je moet ook geen softie zijn, want de onderzoekers komen ook weleens ongure types tegen: 'Zo heb ik weleens iemand betrapt die probeerde in te breken in mijn auto, maar hij ging er gelukkig gauw vandoor toen ik eraan kwam. Waarschijnlijk dacht hij -dankzij mijn zaklamp en apparatuur- dat ik een beveiliger of zo was.' Andersom zijn de heren in de nachtelijke uren zelf ook wel eens door de politie aangesproken. 'Ik kan me voorstellen dat wij voor een buitenstaander misschien ook wel verdacht gedrag vertonen.'

Compleet beeld

Inmiddels is het veldwerk in Lochem bijna afgerond. 'Ja daarna gaan we alles nog uitwerken op de computer. Dat is minder spannend, maar geeft straks wel een compleet beeld van alle vleermuizensoorten in alle gemeentelijke bomen in het buitengebied. Daarnaast moet het ook bomenkap mogelijk maken, maar dan wel binnen bepaalde kaders en regels. '