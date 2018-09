Gelderse Alzheimercafé's staan deze week in het teken van Wereld Alzheimerdag

.

Dementie is een ingrijpende ziekte met ernstige gevolgen. 1 op de 5 mensen in Nederland krijgt dementie. Deze ziekte is daarmee hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. Stichting Alzheimer Nederland zet zich sinds 1984 in voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen we met met 3.700 fantastische vrijwilligers in het land. Samen werken we aan een toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van patiënten nu. We geven voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie. We werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamelen geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Op 21 september wordt er overal op de wereld aandacht gevraagd voor Alzheimer en dementie. Veel mensen hebben met deze ziekte te maken en dat worden er in de toekomst alleen maar meer. In heel Gelderland vinden er verschillende activiteiten plaats

Door op de onderstaande link te klikken kunt u direct zien welke activiteiten, Alzheimer Cafés en afdelingen er zijn in uw omgeving

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

Word vrijwilliger

Wij zoeken voortdurend vrijwilligers die op allerlei manieren ondersteuning bieden. Lijkt het u leuk om bij ons aan de slag te gaan of bent u benieuwd welke vrijwilligersfunctie bij u past?

https://www.alzheimer-nederland.nl/word-vrijwilliger