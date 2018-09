Man zwaargewond na geweldsincident in Renkum, politie zoekt getuigen

RENKUM - De politie zoekt getuigen van een ernstig geweldsincident in het centrum van Renkum. Maandagavond werd daar tussen 21.30 uur en 22.00 uur een 28-jarige man uit Wageningen mishandeld. Het slachtoffer is zwaargewond.

Het incident vond plaats ter hoogte van cafetaria 't Smulhoekje, op de kruising van de Kerkstraat en de Achterdorpstraat.

De politie vraagt iedereen die iets gezien heeft van het incident, of er iets over heeft gehoord, zich te melden. Wie meer informatie heeft kan contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844.