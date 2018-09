Ex-cliënten Rigter voelen zich in de steek gelaten: 'Wethouder stap op'

Het is inmiddels een jaar geleden dat de gemeente de zorg stopte. De gemeente wilde zorgen voor een goede overgang naar een andere zorgverlener, maar doordat Rigter ineens failliet ging, ontstond een noodsituatie.

Er moest op stel en sprong nieuw onderdak en goede zorg voor zo'n 50 cliënten gevonden worden. Voor de kwetsbare cliënten - die slecht tegen veranderingen kunnen - was het niet te bevatten. 'Vraag mij als autist om opeens te gaan verhuizen', blikt Susan Haage terug.'Het was een ramp voor mij. Ik was totaal in de war.'

Rigter leverde zorg via een persoonsgebonden budget. Het ging hierbij voornamelijk om beschermd en begeleid wonen. Cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen woonden in een huis van de zorgaanbieder en werden begeleid om zelfstandig te leren leven.

De gemeente Nijmegen spande een rechtszaak tegen het zorgbedrijf aan, omdat uit maandenlang onderzoek zou zijn gebleken dat Rigter te weinig zorg bood. Ook zou er sprake zijn van fraude, maar volgens de rechter kon Nijmegen deze beschuldigingen niet waarmaken. De rechtbank tikte de gemeente op de vingers. Hierdoor kan de gemeente fluiten naar de geclaimde 1,8 miljoen euro. De directie van Rigter heeft alle aantijgingen altijd ontkend en diende op haar beurt een claim in tegen de gemeente Nijmegen wegens smaad en laster.

'Wethouder zorgde voor veel leed'

Ruud Backus is een ouder die tijdens de chaotische situatie vorig jaar in de bres sprong voor Susan en een paar andere cliënten. Hij kon samen met andere ouders ternauwernood voorkomen dat hun kinderen naar de noodopvang moesten. Voor hem is de (tussen)uitspraak van de rechtbank een bevestiging dat de gemeente te hard van stapel is gelopen. 'Rigter was niet brandschoon. Er moest wat gebeuren. Maar de wethouder heeft het proces op eigen houtje versneld en dat heeft veel stress en leed bij de cliënten opgeleverd. De gemeente had de rechtszaak moeten afwachten.'

Hij wil dat de wethouder opstapt. 'Het is zwak dat hij geen contact met cliënten en ouders heeft opgenomen. Ik en andere ouders hebben hem meerdere keren verzocht om contact, maar ik kwam niet verder dan de ambtenaar.'

'Cliënt de dupe'

De meeste cliënten die Omroep Gelderland spreekt, willen anoniem blijven. Ze vertellen dat ze nu, een jaar later, de boosheid weer op voelen komen als ze de (tussen)uitspraak van de rechtbank lezen. Ze voelen zich als een speelbal gebruikt door wethouder Frings en de directeur van Rigter. Beiden hebben nooit meer iets laten horen sinds Rigter failliet ging. Cliënten zijn ook niet op de hoogte gebracht van de datum van de zitting bij de rechtbank.

Een cliënt: 'Het is een ruzie tussen Frings en de directie van het zorgbedrijf en wij zijn de dupe. Ik vind het schandalig dat wij niets meer van hen gehoord hebben. Frings heeft een aantal cliënten gedumpt in een noodopvang. Het zou er fantastisch zijn, maar het was er een hel. Een zooitje ongeregeld. Dat stopt de gemeente in de doofpot.'

Rigtergroep had twee vestigingen in Nijmegen. Het grootste probleem voor de gemeente Nijmegen is dat bijna alle cliënten van Rigter zorg kregen via Rigter B.V. Dit bedrijf ging in september failliet, waardoor de rechter geen oordeel kan vellen over alle aantijgingen die betrekking hebben op dit bedrijf. Het andere bedrijf, R2, bestaat nog wel en in die zaak krijgt de gemeente alsnog de kans om de beschuldigingen aan te tonen.

Gemeente geen partij

Wat cliënten en ouders verbaast is dat Nijmegen niet op de hoogte was dat de gemeente eigenlijk geen partij is in het verhaal. Volgens de rechtbank zijn cliënten degene die een contract hebben met de zorgaanbieder en niet de gemeente als het om persoonsgebonden budgetten gaat. Cliënten hadden dus zelf een zaak aan moeten spannen.

Harry Walker, opa van een cliënt, zegt dat hij destijds aan de gemeente heeft voorgesteld om gezamenlijk als cliënten de zaak aan te spannen. 'Maar dat wilde de gemeente niet. Dat was niet nodig.' Van hem hoeft de wethouder niet op te stappen, maar hij verbaast zich dat juristen niet hebben gezien dat de gemeente geen contractpartij is. 'Dat hadden ze moeten weten.'

Ruud Backus vindt het een bijna onmogelijke opgave om als cliënt een zaak te starten. 'Als cliënt en ouder heb je te weinig kennis van het pgb. Het is zo ingewikkeld. Dat blijkt ook wel uit het tussenvonnis.'

Meer weten over pgb?

'Boos dat Rigter ermee wegkomt'

De cliënten vinden dat de zaak inmiddels een spel is tussen de gemeente en Rigter en dat het alleen nog om geld gaat. Het belangrijkste blijft wat hen betreft onderbelicht. 'Ik ben slechter geworden sinds ik bij Rigter in zorg kwam. De zorg was minimaal. Als huur betaald moest worden stonden ze op de stoep. Als je zorg nodig had, kreeg je geen gehoor', zegt een cliënt die anoniem wil blijven. 'Je kunt de schuld bij de wethouder leggen dat hij heeft ingegrepen, maar uiteindelijk heeft Rigter de zorg niet gewaarborgd.'

'Ik ben boos dat Rigter ermee wegkomt. Je gaat failliet en je bent overal vanaf. Ik neem het Rigter nog steeds kwalijk dat ik niet of nauwelijks zorg heb gekregen,' zegt Nicole Gunterman. Zij kreeg vijf jaar zorg bij Rigter waar ze begeleid woonde. Zij vindt dat er in de uitspraak van de rechtbank te weinig wordt gesproken over de kwaliteit van zorg die is geleverd. 'De rechtbank zegt dat zorg die niet werd geleverd later werd ingehaald. Maar ik weet niet hoe ze tot die conclusie komen. De zorg werd nooit ingehaald.'

Ex-cliënt René Tuts was één van de cliënten die aan de bel trok bij de gemeente. Lees hier zijn verhaal. Hij is teleurgesteld in de uitspraak van de rechtbank. 'Het is een feest voor zorgverleners als je blijkbaar zorggeld zonder verantwoording uit mag geven.'

Herma Haage, de moeder van Susan, vindt het goed dat de gemeente in de bres sprong voor de cliënten, maar is niet blij met de manier waarop. Ze vindt het hartverscheurend wat de cliënten is aangedaan. 'Ze zijn vorig jaar uit hun huis gegooid. Ondanks onze inspanningen om dit te voorkomen. De gemeenteraad heeft ook boter op het hoofd. Die had de wethouder moeten controleren. Dat hebben de raadsleden niet goed gedaan.' Van haar mag de wethouder aftreden. 'Het lost nu niets op, maar er zijn er voor minder opgestapt.'

Reactie Nijmegen en Rigter

De gemeente Nijmegen wil niet reageren op bovenstaande verhalen van de cliënten en hun ouders. Woensdagavond wordt de kwestie in de raad besproken en daar zal de wethouder het debat aangaan.

Directeur Monique Neuféglise van Rigter zegt in een reactie dat de zaak alleen maar verliezers kent. Ze stelt dat er achter de schermen, buiten het beeld van cliënten, veel is gebeurd en dat hierdoor een vertekend beeld is ontstaan. Ze mocht volgens haar geen enkel contact hebben met de cliënten. Ze vindt dat de gemeente haar in de media kapot heeft gemaakt met de leugens die over haar zijn verteld.

'Feit is dat de rechter heeft aangegeven dat er geen verwijtbaarheid is aangetoond. De zogenaamde fraude door mij kon niet aangetoond worden omdat die er niet was. We hadden een ruime bezetting om cliënten zorg aan te bieden. Ik verhuurde ook geen eigen panden, zoals de gemeente beweert. Erger is dat veel mensen hun veiligheid zijn kwijtgeraakt als gevolg van het handelen van de gemeente. Daar heeft Rigter geen enkele stem in gehad', zegt Neuféglise.

Lees hier het tussenvonnis van de rechtbank.

