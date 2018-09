Fietsen door Doetinchemse binnenstad mag definitief in ochtenduren

DOETINCHEM - Fietsen door het voetgangersgebied in de binnenstad van Doetinchem wordt definitief toegestaan in de ochtenduren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Er liep al een proef vanaf maart 2017.

Uit onderzoek onder bezoekers van de binnenstad blijkt dat een meerderheid positief is over fietsen in de binnenstad tot 12 uur 's middags. Ook blijkt dat er geen draagvlak is om deze tijden uit te breiden. Het college vindt het wel belangrijk dat de fietser zich netjes gedraagt in de voetgangersgebieden. 'De fietser is te gast.'

Daarom wordt er in september en oktober extra gecontroleerd op het fietsgedrag en of fietsers zich aan de tijden houden. Als de winkels gesloten zijn (’s avonds en zondag), is fietsen in het voetgangersgebied ook toegestaan.

Vanaf 19 september worden nieuwe borden aan de rand van de binnenstad geplaatst waarop duidelijk te zien is dat de fietser te gast is.