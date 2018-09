Medewerkers verpleeghuiszorg fietsen voor een toekomst zonder dementie

ELBURG - In 2016 werd door een stel collega’s van Het Baken in Elburg het plan opgevat om al fietsend de Mont Ventoux te bedwingen in de strijd tegen kanker.

In september van dat jaar wisten de tien collega’s allemaal met succes de Mont Ventoux te bedwingen. Hiermee was binnen de organisatie het initiatief ‘Baken goes sportief’ geboren waar via het intranet sportieve acties op de agenda werden gezet. Na het Mont Ventoux succes is de wens ontstaan om dit jaar met een stel collega’s mee te doen aan 2bike4alzheimer. Op 22 en 23 september fietsen maar liefst negentien collega’s van Zorgverlening Het Baken mee voor dit prachtige doel.

‘Elke dag zien wij wat voor impact alzheimer heeft. Niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor de familie en naasten,’ legt Jan Stronkhorst (manager facilitaire dienst) uit. ‘Als je moeite hebt met de meest eenvoudige dingen dan is dat best confronterend . Wij zien het verdriet wat dat met zich meebrengt in zowel het beginstadium van de ziekte, als ook in het verloop. Om onderzoek te kunnen doen naar deze ziekte, is geld nodig. Heel veel geld. Wij voelen ons geroepen om ons hiervoor in te zetten en geld in te zamelen!’

Elk team gaat vijf lussen van 80 km fietsen, in duo’s op een tandem. Na elke lus los je elkaar af en dat alles moet binnen 24 uur worden gereden. Er wordt dus ook ’s nachts doorgefietst. Stronkhorst: ‘Daarom gaan wij op de fiets, ofwel op de tandem, omdat iemand met Alzheimer ook 1-op-1 zorg nodig heeft, 24/7 gaan we door en fietsen samen 400 km. De lussen die we fietsen vormen samen een vergeet-mijnietje; opdat wij deze groep mensen niet zullen vergeten!’

De voorbereidingen zijn tot op het laatste moment nog in volle gang. Er is flink getraind en er zijn sponsorgelden opgehaald via initiatieven als een worstenactie, verkoop van strandemmertjes en inzameling van statiegeld van lege flessen via supermarkten. En ook de pers is opgezocht voor wat extra aandacht. Het fietstenue is gesponsord door Bredewold. De groep volgen kan via 2bike4alzheimer.inactievooralzheimer.nl

Het team deelnemers is divers. Van unitmanager tot VIG'er, van administratief medewerker tot linnendienst.