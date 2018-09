Deel dit artikel:













Nominatie Cultura voor 'Meest gastvrije theater van Nederland' Foto: Omroep Ede

EDE - Theater Cultura in Ede is opnieuw genomineerd als één van de 10 ‘Meest gastvrije theaters van Nederland’. Dat geldt ook voor Theater Orpheus in Apeldoorn.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Het Land van ANWB organiseert voor de derde keer de verkiezing 'Meest gastvrije theater van Nederland'. Leden van de ANWB gaan graag een avond uit, zij bezoeken daarbij geregeld een theater. Om leden te helpen bij hun keuze en om de theaters in het zonnetje te zetten organiseert de ANWB voor de derde keer de verkiezing van het 'Meest gastvrije theater van Nederland'. Afgelopen zomer kon iedereen zijn stem uitbrengen voor deze verkiezing. Bezoekers van Cultura hebben massaal hun stem laten horen, want Cultura is één van de tien genomineerden binnen de categorie grote gemeenten (100.000 tot 200.000 inwoners). Cultura neemt het op tegen negen andere genomineerden in de categorie grote gemeenten:

• Chassé Theater, Breda

• Cultura, Ede

• Flint, Amersfoort

• Leidse Schouwburg, Leiden

• Stadstheater, Zoetermeer

• Theater de Maaspoort, Venlo

• Theater Orpheus, Apeldoorn

• Vrijhof Cultuurcentrum, Enschede

• WestlandTheater De Naald, Naaldwijk

• Zaantheater, Zaandam Voor de verkiezing zijn 40 theaters genomineerd in vier categorieën. In iedere categorie wordt een gouden, zilveren en bronzen prijs uitgereikt. Van de vier gouden winnaars wint het theater met de hoogste score de titel 'Meest gastvrije theater van Nederland'. De Goudse Schouwburg was de overall winnaar van 2016 en 2017.Leden beoordeelden de theaters op bereikbaarheid, horeca, prijsniveau, sfeer en uitstraling, het zitcomfort, het zicht op het podium en het aanbod van voorstellingen. Op dinsdag 2 oktober maakt Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, bekend wie van de 40 genomineerde theaters zich één van de winnaars mag noemen.