Toekomst Joris blijft onzeker

NUNSPEET - Restaurant Joris in Nunspeet moet blijven bestaan, vinden alle fracties in de Nunspeetse gemeenteraad.

Het veiligstellen van de toekomst van Joris, is een opdracht die het college meegekregen heeft. De coalitie en oppositie zijn bereid om veel geld uit te geven voor de vernieuwing van het stationsgebied, want de huidige situatie kan niet meer, daar is iedereen het over eens.

Waarschijnlijk wordt de oplossing voor het stationsgebied een tunnel onder het spoor (variant 3). Niet iedereen kan daarmee leven, omdat de voorkeursvariant geen oplossing biedt voor restaurant Joris.

Eigenaar Pedro Bruines laat de redactie van RTV Nunspeet weten met de gemeente graag in gesprek te willen blijven om tot een win-win situatie te komen. Op tekeningen waar variant 3 uitgewerkt staat is te zien dat er ook een plek voor het restaurant gevonden is. De gemeente geeft echter aan dat nog niets definitief toegezegd is en kan worden. Kortom de toekomst voor Joris blijft nog onzeker.

Eind deze maand neemt de raad een beslissing over welk plan uitgewerkt gaat worden voor de stationsomgeving.