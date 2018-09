Servicepunt Vrijwilligers blij met nieuwe stek

NUNSPEET - Onlangs verhuisde het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet van het gemeentehuis naar de Veluvine. Een verhuizing waar de medewerkers blij mee zijn. Dinsdag was het open huis.

Coördinator Marit Hofman: 'Hier zijn de lijntjes korter, we zitten hier bij elkaar in de buurt en dan doel ik op de bewoners van dit gebouw zoals Stichting Welzijn Nunspeet, vluchtelingenwerk, bibliotheek voor het taalhuis, Veluvine Cultuur, allemaal organisaties die veel met vrijwilligers werken. We zitten hier dus prima. Men weet ons hier al prima te vinden in de enkele weken na de verhuizing. Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn de inloopochtenden, daarbuiten gaat het op afspraak.'

Er is altijd nog volop vraag en aanbod van vrijwilligers. Vooral bij Zorg en Welzijn is altijd grote vraag naar vrijwilligers. Bij een gehouden vitaliteitsonderzoek onder vrijwilligersorganisaties scoort deze sector dan ook het hoogst met 54% vrijwilligers, gevolgd door Sport, Recreatie en Vrije tijd met 25%.

Daarna komen Levensbeschouwing/godsdienst, Kunst&Cultuur, Onderwijs & Educatie, Natuur & Milieu en enkele overige sectoren. Vrijwilligersorganisaties en mensen die op zoek zijn naar een vrijwillige job kunnen vanaf nu dus terecht het Servicepunt Vrijwilligers in de Veluvine. De medewerkers zullen u daar graag helpen.