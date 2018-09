'We komen je opzoeken, al moeten we twintig jaar zitten', broers buiten verstandelijk beperkte kok jarenlang uit

APELDOORN - Vijf jaar lang dwongen de broers Ihsan Ö. en Erkan Ö. een verstandelijk beperkte man twaalf uur per dag te werken in hun restaurant in Apeldoorn. Ze zegden hem salaris toe, maar keerden niets uit. Ondertussen bedreigden ze hem fysiek en pakten ze hem zijn bankpas af. Het Openbaar Ministerie wil dat de broers vier jaar gevangenisstraf krijgen.

De verdachten maakten misbruik van zijn matige intelligentie, verleden en curatele. Ze haalden hem binnen als kok in hun eetgelegenheid in Deventer en beloofden een werkweek van 40 uur, een vast dienstverband en de mogelijkheid om evenveel zeggenschap te krijgen als zij. Uiteindelijk zou hij de zaak zelfs kunnen overnemen, kreeg hij te horen.

Tientjes aan salaris

Ihsan en Erkan kwam hun beloften echter niet na. Ze lieten hem twaalf uur per dag werken, vaak zeven dagen per week. Hij kreeg niet voor de hele periode een arbeidsovereenkomst en als hij salaris kreeg, werd hem dat contant uitbetaald. Een paar tientjes en kost en inwoning. Ondertussen dichtten de broers hem daarna ook schulden toe. Het slachtoffer was hen huur schuldig en alle consumpties die hij nuttigde in het restaurant moest hij aan hen terugbetalen.

'We weten je te vinden'

Die schuld liep op tot bijna 15.000 euro, zo werd hem voorgerekend. Pas wanneer die schuld was voldaan, kon hij weg bij het restaurant. Zijn pinpas moest hij inleveren. Soms kreeg hij die terug om een telefoonabonnement af te sluiten, waarna hij het toestel aan de broers moest geven.

De verbale bedreigingen logen er ondertussen niet om. 'Als jij hier weggaat en praat over wat hier gebeurt, dan weten wij jou te vinden. We komen je opzoeken, al moeten we twintig jaar zitten. Wij hebben ook nog familie en vrienden', kreeg het slachtoffer te horen.

Tussen de bouwmaterialen

Hij sliep op een deken op de grond of op een matras in een hoek van het restaurant. Soms lieten de broers hem op een etage boven hun restaurant slapen, tussen de bouwmaterialen. Zijn toekomst werd op die manier uitzichtloos.

De zaak kwam in 2016 aan het licht. Een oplettende ambtenaar van de sociale dienst van de gemeente Apeldoorn had door dat er iets niet in de haak was en schakelde de politie in. Die gaf de man een beschermde woonplek op een ander adres en deed daarna onderzoek.

Huizen doorzocht

Later werden de twee broers aangehouden. Hun huizen en hun restaurant werden doorzocht. Ze ontkennen schuld en houden vol dat de ze man hebben geholpen. De officier van justitie denkt daar anders over en verdenkt Ihsan Ö. en Erkan Ö. van mensenhandel, diefstal, valsheid in geschrifte en mensensmokkel. 'Waar de man evident hulp nodig had, hielpen de verdachten hem van de regen in de drup en nog erger', sprak de officier van justitie in de rechtszaal.

'Het lage zelfbeeld wat de man van zichzelf had is in de jaren bij de verdachten alleen maar lager geworden. Uiteindelijk was hij een schim van zichzelf. Hij viel steeds meer af. Hij leefde onder een constant gevoel van stress. Geen rechten, alleen plichten. Hij dacht serieus na over het plegen van zelfmoord.'

De rechtbank in Arnhem doet over twee weken uitspraak.