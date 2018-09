Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

Een dag niet geklaagd, is een dag niet geleefd ...

‘Een dag niet geklaagd, is een dag niet geleefd.’ Je kunt deze uitspraak typeren als bijzonder of misschien wel als onwaar maar de werkelijkheid toont aan hoe wij dagelijks klagen over het weer, de uitslagen van je favoriete voetbalclub, het gedrag van collega’s op het werk of bijvoorbeeld de muzikale keuzes van dit radioprogramma. Vanuit Bijbels perspectief gezien, is het goed als je je bezig houdt met de positieve kanten van het leven maar dat wil niet zeggen dat we ons moeten afsluiten voor de pijn en het verdriet dat er ook is. Er is nu eenmaal verschil tussen klagen en klagen. Gebukt gaan onder de zorgen van een ongeneselijke ziekte geeft meer reden tot klagen dan zeuren over hoe warm het van de zomer is geweest. Toch hebben die verschillende vormen van klagen een plek gekregen in de Bijbel zoals het gemopper van het volk Israël dat 40 jaar rondtrekt door de woestijn en het dagelijks moet doen met hun zelfde portie manna en tekort aan water. Het volk maakt God verwijten want Hij stelt hun op de proef en zij verlangen naar lekker eten en drinken in plaats van elke dag kwartels en brood. Dit klagen kun je plaatsen in het rijtje van mopperen over het weer maar moet men niet God danken voor alles wat Hij geeft? Is ons klagen echt zo verkeerd of mogen we onze moeite ook gewoon met God delen?

In de Bijbelboeken Jeremia, Klaagliederen en Psalmen komen we een ander aspect van klagen tegen dat dieper gaat en soms meer pijn doet. Het zijn jammerklachten die ervoor zorgen dat je als gelovige aan het wankelen wordt gebracht om vast te houden aan God. Psalm 77 is hiervan een goed voorbeeld waarin de dichter zich afvraagt of God wel op hem let: ‘Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God dat Hij mij hoort. Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest.’ We horen het beklag van de dichter aan en zelfs ’s nachts ligt hij wakker van alle zorgen die hij heeft maar in diezelfde Psalm lezen we ook hoe Hij Gods nabijheid ervaart. Door terug te denken aan Gods grote daden uit het verleden geeft dat hem houvast voor de toekomst. God is zijn steun en toeverlaat want Gods hand laat de mens nooit los.

Niet voor niets zijn de verschillende vormen van klagen in de Bijbel opgenomen waarmee duidelijk wordt dat God niet een God is die op afstand staat. Hij wil betrokken worden bij je dankbaarheid maar ook bij je verdriet. Elke dag opnieuw mag je met je woorden bonzen op Gods hart en vragen om ontferming. Je mag God aanklagen omdat niet voor niets Zijn Zoon naar de wereld is gekomen. Jezus heeft aan het kruis geleden om zo ons lijden op Zich te nemen. Hij is onze houvast en met Zijn komst, maakt God duidelijk dat Hij om ons geeft. We hoeven voor God geen dingen achter te houden. Hij kijkt naar ons hart en weet wat we nodig hebben. Hij omringt ons met Zijn liefde. Vanuit dit standpunt kun je de uitspraak: ‘Een dag niet geklaagd, is een dag niet geleefd.’ zo interpreteren dat het onze taak is om dagelijks God aan te klagen. Steeds weer mogen we ons richten tot Hem met dankbaarheid en met onze zorgen zodat we gaan ervaren dat Hij er altijd voor ons is!