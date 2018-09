'Ontzettend geluk dat ik er nog ben', vrouw uit Arnhem roept op om te vaccineren

ARNHEM - Felice Bakker uit Arnhem is ambassadeur van de vaccinatienatiecampagne tegen de meningokokkenziekte. Ze verloor als baby beide onderbenen en enkele vingers en vingertoppen aan de ziekte. 'Ik heb ontzettend geluk dat ik er nog ben. Het gaat er niet om hoe je eruit komt, maar of je eruit komt', stelt Felice dinsdag.

'Dit jaar zijn er tot nu toe 78 patiënten. Dat zijn er evenveel als in het hele vorige jaar. Het aantal patiënten stijgt enorm. Dat moet gestopt worden met vaccinatie', benadrukt de 25-jarige Felice.

'Hard maken voor campagne'

De pedagogisch medewerkster werd gevraagd naar aanleiding van haar optreden in het BNN-tv-programma Je zal het maar hebben. 'Daar heb ik mijn verhaal gedaan. Ik wist eerst niet dat er nu een campagne was, maar ik wil me er hard voor maken.'

'Agressieve en verwoestende bacterie'

Ze wordt overstroomd met media-aandacht: 'Verschillende media vragen waarom ik meewerk en wat mijn verhaal is. Radio, tv, krant. NOS, de Telegraaf, Hart van Nederland, noem maar op. Ik wil ook veel media-optredens doen en veel mensen bereiken, zodat zij beseffen hoe agressief en verwoestend de bacterie is. Ik wil aanzetten tot vaccinaties.'

'Volgende week gaan de brieven van de campagne eruit', vertelt Felice. Dan krijgen ruim honderdduizend 14-jarigen een oproep om zich te laten vaccineren. 'In oktober en november wordt er gevaccineerd. Dus tot en met november zet ik me vol voor de campagne in', aldus Felice.

Zie ook: 25-jarige vrouw uit Arnhem gezicht van vaccinatiecampagne