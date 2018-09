Van Haarlem streept zijn volleybaldromen af

DOETINCHEM - Daan van Haarlem staat aan de vooravond van het wereldkampioenschap volleybal in Italië en Bulgarije. De 29-jarige Doetinchemmer maakt, net als bijna al zijn teamgenoten bij het Nederlands team, zijn debuut als selectiespeler op het hoogste mondiale podium.

'Voor het hele volleybal is het heel belangrijk', zegt Van Haarlem over de eerste WK-eindronde die de Nederlandse heren sinds 2002 spelen. De nummer 25 van de wereldranglijst treft met Frankrijk, Brazilië, China, Canada en Egypte louter tegenstanders die hoger staan op de ranking. 'Het zijn wel echt de wereldtoppers', weet Van Haarlem. 'Dus we zullen het heel moeilijk krijgen. We zijn heel erg blij als we de tweede ronde kunnen halen. Met China en Egypte hebben we ook iets mindere landen in de poule. Het wordt lastig, maar we gaan er gewoon voor.'



Het wereldkampioenschap gaat woensdag voor Oranje van start met een wedstrijd tegen Canada in het Bulgaarse Roese. De laatste groepswedstrijd is maandag tegen Egypte. Mocht Nederland vriend en vijand verrassen en de groepsronde doorkomen, dan wacht zondag 30 september de finale in Turijn, aan de voet van de Italiaanse Alpen. 'Als we het op het WK goed doen, helpt dat ons enorm op de wereldranglijst', aldus Van Haarlem. 'Dit zijn goede tegenstanders, daar trekken we ons aan op. Daar leer je van en word je alleen maar beter van.'



Dromen worden afgestreept

Na het spelen van het wereldkampioenschap gaat voor Van Haarlem nog een andere droom in vervulling bij zijn Tsjechische clubteam VK ČEZ Karlovarsko. 'Het enige wat ik dan nog niet heb gespeeld is Champions League', aldus de Doetinchemmer. 'Dat ga ik met mijn Tsjechische club doen. We zijn direct geplaatst voor de poulefase en daar ben ik ook ontzettend benieuwd naar. Zo heb ik tegen het einde van mijn carrière toch nog een aantal fantastische dingen op het programma staan.'