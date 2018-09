Kritiek op plan om te stoppen met PlusOV: 'Dat is ook geen wondermiddel'

Oppositiepartij SP vindt de vooral de timing van de ChristenUnie opmerkelijk. Fractievoorzitter Sunita Biharie: 'Wij vonden vorig jaar al dat we hadden moeten stoppen met PlusOV, ik snap niet de ChristenUnie hier nu mee komt, maar ik ben blij dat we uiteindelijk tot hetzelfde inzicht zijn gekomen.'

Vertrouwen en garantie

Fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg van het CDA vertelt dat hij stond te trillen op zijn benen toen hij het plan van de ChristenUnie hoorde: 'Ik vind het voorbarig, je moet de organisatie het vertrouwen geven.'

D66, een andere collegepartij, vindt de vraag of de gemeente nú moet stoppen met PlusOV niet aan de orde. De fractie reageert per mail: 'Wat D66 betreft is het geen wondermiddel om de stekker uit PlusOV te trekken. Een nieuwe manier om deze mensen te vervoeren is natuurlijk niet zomaar gevonden en ook dat biedt geen 100% garantie.'

Ook collegepartij GroenLinks vindt de oproep van ChristenUnie op dit moment te vroeg. Ariane van Burg: 'Dit roept wel lekker, maar wat is het alternatief?' Daarnaast vindt GroenLinks ook dat Apeldoorn PlusOV - nu de scholen pas net zijn begonnen - nog even de kans moet geven.

Consequentie stoppen

Voor 1 november beslist de gemeenteraad of ze verder wil gaan met PlusOV. Nathan Stukker is naast wethouder, ook bestuursvoorzitter van PlusOV. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van alle deelnemende gemeenten. Hij is het met de ChristenUnie eens dat het vervoer beter gaat dan vorig jaar, maar dat er nog altijd fouten worden gemaakt. 'Of dat veel of weinig fouten zijn, feit is dat er fouten worden gemaakt en dat het om een hele kwetsbare doelgroep gaat.'

Wat stoppen met PlusOV kost weet de wethouder niet: 'Over de consequenties kan ik nog niets zeggen, daarover gaan we later in gesprek.' Uit de stukken van de gemeente Deventer blijkt dat stoppen met PlusOV die gemeente tot 500.000 euro zou kosten. Sunita Biharie (SP): 'Wij weten niet hoeveel geld het gaat kosten, we weten wel dat het niet goed is om kinderen uren op een bus te laten wachten.'

