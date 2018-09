Vestigt de wolf zich definitief in Gelderland?

Warm welkom?

Een prachtig dier, een aanwinst, een bewijs dat het de goede kant op gaat in Nederland. De boeren zijn in opperste staat van paraatheid. Mooi hoor, dat beest… maar een regelrechte bedreiging voor schapen en pony’s. Een roofdier, een lastpost, een bewijs dat het de verkeerde kant op gaat in Nederland.

Het lijkt een onoplosbaar probleem. Harm Edens

Zet hier en daar wat extra draadjes op je hek - zeggen de voorstanders. Helpt niks, springen ze overheen – zeggen de tegenstanders. Zullen we dan een goeie schadevergoeding regelen? Nee, want wij houden echt van al onze schapen. Het lijkt een onoplosbaar probleem.

bron: TV BuitenGewoon

Zwervende wolven

Ondertussen lopen de wolven rustig door Duitsland en Nederland en zijn zich van geen kwaad bewust. Naar Drenthe, Overijssel en Gelderland. Soms alleen een mannetjeswolf, soms alleen een vrouwtjeswolf. En heel soms komen ze elkaar tegen en denken ze: Leuk hier op de Veluwe… laten we hier gaan wonen en kleine wolfjes maken.



Polderwolf?

De grenzen dichtgooien lukt ook bij deze nieuwkomers niet. Ze blijven toch wel komen. En ze zijn ook nog eens namens heel Europa één van de zwaarst beschermde diersoorten. Dus even stiekem afschieten mag niet. En als iemand dat toch doet, gaat dat op den duur heus wel opvallen. Hoe loopt het af met de grote boze wolf en de zeven schaapjes? We zullen samen iets moeten bedenken. De Polderwolf. En hij leefde nog lang en best gelukkig.

