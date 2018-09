Wie geeft Matz een liefdevol thuis?

.

Met heel veel pijn en verdriet ben ik nu genoodzaakt om voor mijn Duitse Herder Matz een nieuw baasje te zoeken.

In april Kreeg ik de diagnose longkanker en ben toen in een achtbaan terechtgekomen van opnames en behandelingen.

Al die tijd heeft mijn familie mijn honden opgevangen met alle liefde en werden ze meerdere keren per dag uitgelaten.

Nu ben ik sinds afgelopen woensdag thuis, kankervrij, maar het revalideren zal nog verschillende maanden duren.

Dat houdt in dat ik nog steeds iedereen in moet schakelen om Matz uit te laten en dat gaat niet langer.

Matz heeft een goede baas nodig, iemand die consequent is. Matz is als pup verschillende keren aangevallen door andere honden dus altijd scherp als hij een hond ziet, hij is niet vals maar krijgt hij de kans dan zal hij imponerend uitvallen.

Matz kan met andere honden mits de kennismaking onder begeleiding plaatsvind op eigen terrein.

Matz is drie jaar, reu, gecastreerd en heeft vorige maand al zijn entingen gehad.

Wilt u kennismaken met Matz reageer dan hieronder!